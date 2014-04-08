中国汇市：中间价带动人民币即期早盘小幅走升，成交稀少市场短期方向不明朗

* 人民币即期跟随中间价小升

* 交易谨慎，市场关注外贸情况

* 短期分歧明显，中长期仍看好升值

* CNH价格低于境内，境外做多人民币信心略动摇

路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期汇率 早盘周二小幅走升，受人民币中间价走升带动，早盘波动范围均在6.20元上方，但成交相对稀少，结购汇基本均衡，未来走势方向仍不明朗，要看中国外贸情况，以及央行中间价及其他指引。

市场在预期分化时仍保持高度谨慎，整个早盘波动区间仅为十几个点，交易机会也并不明显。截止11:37，人民币即期市场成交额仅为36亿美元。

交易人士称，这两天波动并不大，基本上跟随中间价上下波动，净结汇规模已经较之前有明显减少，市场中期仍看好人民币升值，但对短期人民币走势分歧明显，交易谨慎。

”即期今天动静不大，没有明显的预期，需要看周四贸易数据如何。“一股份行交易主管指出。

他并预计，3月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.2068元，上日收报6.2123元。今日人民币兑美元中间价 为6.1527元，上日中间价为6.1557元。

交易员称，CNH价格最近跌幅超过境内，境内外价差有逆转的趋势，显示境外人民币升值预期正在发生改变，之前境外笃定人民币升值的信心正在动摇。

而央行意在引导市场实现自动均衡，央行最近通过中间价以及其他措施引导市场预期已经起到明显的效果，是否持续还有待观察，人民币汇率短期走势分歧明显。

对于美国施压人民币汇率的说法，上述交易主管指出，”这个得看，只能再观察观察，美国国防部长还在北京，可以看看谈的结果如何。“

路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

全球汇市方面，欧元周二在亚洲市场早盘守住涨幅，欧洲央行再次淡化立即采取政策措施的需要后，欧元全线上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2360/80，上日尾盘为6.234。

北京时间11:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2096/01元，上一交易日尾盘报6.2088元。