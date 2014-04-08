中国汇市：中间价带动人民币即期早盘小幅走升，成交稀少市场短期方向不明朗

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 人民币即期跟随中间价小升
* 交易谨慎，市场关注外贸情况
* 短期分歧明显，中长期仍看好升值
* CNH价格低于境内，境外做多人民币信心略动摇
路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期汇率 早盘周二小幅走升，受人民币中间价走升带动，早盘波动范围均在6.20元上方，但成交相对稀少，结购汇基本均衡，未来走势方向仍不明朗，要看中国外贸情况，以及央行中间价及其他指引。
市场在预期分化时仍保持高度谨慎，整个早盘波动区间仅为十几个点，交易机会也并不明显。截止11:37，人民币即期市场成交额仅为36亿美元。
交易人士称，这两天波动并不大，基本上跟随中间价上下波动，净结汇规模已经较之前有明显减少，市场中期仍看好人民币升值，但对短期人民币走势分歧明显，交易谨慎。
”即期今天动静不大，没有明显的预期，需要看周四贸易数据如何。“一股份行交易主管指出。
他并预计，3月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。
北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.2068元，上日收报6.2123元。今日人民币兑美元中间价 为6.1527元，上日中间价为6.1557元。
交易员称，CNH价格最近跌幅超过境内，境内外价差有逆转的趋势，显示境外人民币升值预期正在发生改变，之前境外笃定人民币升值的信心正在动摇。
而央行意在引导市场实现自动均衡，央行最近通过中间价以及其他措施引导市场预期已经起到明显的效果，是否持续还有待观察，人民币汇率短期走势分歧明显。
对于美国施压人民币汇率的说法，上述交易主管指出，”这个得看，只能再观察观察，美国国防部长还在北京，可以看看谈的结果如何。“
路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。
全球汇市方面，欧元周二在亚洲市场早盘守住涨幅，欧洲央行再次淡化立即采取政策措施的需要后，欧元全线上涨。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2360/80，上日尾盘为6.234。
北京时间11:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2096/01元，上一交易日尾盘报6.2088元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha