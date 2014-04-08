离岸人民币：香港点心债首季发行量创新高，无视人民币贬值

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 香港离岸人民币债券市场第一季度发行规模创新高，投资人并未受到人民币疲软且波动剧烈、以及中国境内债务违约疑虑与日俱增的影响。
以人民币计价的离岸中国债券市场、也就是所谓的点心债市场，正迎来一波债务到期再融资热潮。这并未阻却外国投资人热情，持续买进这些债券，因回报可观。
汤森路透数据显示，1-3月点心债市场发行的债券高达1,250亿元人民币(200亿美元)，创单季新高。12月止当季规模则为530亿元人民币。
尽管市场对中国经济前景的疑虑加深，人民币兑美元贬值2.5%，且投资人对于中国企业的偿债能力感到不安。
Income Partners的资深投资经理Raymond Gui表示，“点心债一级市场的热络情况可能延续至第二季，因香港融资成本偏低。”Income Partners管理的债券规模达3.5亿美元。“点心债市场中再融资压力仍大。”
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地产开发商绿城中国 去年5月发行25亿元人民币点心债，该公司称其偏好离岸人民币债券，因融资成本较低，投资人在缺乏投资管道下愿意接受较低的收益。
绿城中国财务长冯征表示，他和许多手上有庞大资金的投资者谈过，而这些投资者仍有意投资，但目前正在观望这个市场，因为近期气氛低迷，同时股市波动剧烈。(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha