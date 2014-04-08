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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:25 BJT

离岸人民币：香港点心债首季发行量创新高，无视人民币贬值

路透香港4月8日 - 香港离岸人民币债券市场第一季度发行规模创新高，投资人并未受到人民币疲软且波动剧烈、以及中国境内债务违约疑虑与日俱增的影响。

以人民币计价的离岸中国债券市场、也就是所谓的点心债市场，正迎来一波债务到期再融资热潮。这并未阻却外国投资人热情，持续买进这些债券，因回报可观。

汤森路透数据显示，1-3月点心债市场发行的债券高达1,250亿元人民币(200亿美元)，创单季新高。12月止当季规模则为530亿元人民币。

尽管市场对中国经济前景的疑虑加深，人民币兑美元贬值2.5%，且投资人对于中国企业的偿债能力感到不安。

Income Partners的资深投资经理Raymond Gui表示，“点心债一级市场的热络情况可能延续至第二季，因香港融资成本偏低。”Income Partners管理的债券规模达3.5亿美元。“点心债市场中再融资压力仍大。”

浏览点心债到期情形图表，请点选：(link.reuters.com/jag37v)

浏览点心债及存单金额图表，请点选：(link.reuters.com/kag37v)

浏览点心债平均票息图表，请点选：(link.reuters.com/mag37v)

地产开发商绿城中国 去年5月发行25亿元人民币点心债，该公司称其偏好离岸人民币债券，因融资成本较低，投资人在缺乏投资管道下愿意接受较低的收益。

绿城中国财务长冯征表示，他和许多手上有庞大资金的投资者谈过，而这些投资者仍有意投资，但目前正在观望这个市场，因为近期气氛低迷，同时股市波动剧烈。(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
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