《热点透视》西班牙银行业者恐需面对的新麻烦：殭屍企业

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 张若琪

路透马德里4月7日 - 西班牙给国内殭屍企业帮了个大忙。该国政府上月修改严苛的破产法，帮助负债过多的企业重整债务及避免清算，该法案目前正在国会进行修订。那对西班牙经济显然是好消息，但对银行的影响，就比较复杂了。

即便信贷带动的景气繁荣已崩溃六年，西班牙许多企业的债务杠杆仍过高。建筑集团FCC 或媒体业者Prisa 等规模较大的公司，经过漫长复杂的协商，才勉力取得全体债权人同意对债务再融资。但得通过法庭进入破产程序的规模较小企业，则通常沦落到被清算的下场。2013年西班牙有近9,000家公司申请破产。

修法将使企业在走破产程序前，较易和银行达成协议。例如如果有75%债权人同意，就较易进行资产减记、到期债务展期和以债权转股权。政府认为此举可能挽救20万个就业岗位，并把整体企业债务金额至少降低10%，或相当于1,300亿欧元。

只要能促进西班牙的经济体质，应该就能让银行受惠。但对部分银行业者来说，减记更多资产也可能是坏消息，得看它们对不良贷款是否有良好拨备而定。如果一家企业经过债务重组后，看起来可以继续生存，西班牙央行将容许银行业者把剩下的贷款视为正常贷款。那可让过多的拨备回拨。根据法国巴黎银行旗下Exane BNP Paribas的估计，一般银行的拨备仅覆盖22%的再融资贷款，因此能回拨的金额可能有限。但至少体质较健全的企业也将能够开始付息，让银行利润率提高。

但障碍在于，银行可能并不愿意手捧大量的西班牙企业股票，且其中许多可能还是规模甚小的公司。此外，根据巴塞尔III规定，持有产业股少数股份可能耗掉银行资本。因此据闻西班牙部分银行业者正考虑设立一或多支基金，或是“坏帐银行”，让第三方来管理那些股份。如果真能成功，将有助减轻西班牙金融体系可能出现的另一个头痛问题。

相关背景：

西班牙3月修改破产法，帮助陷入问题的企业削减债务和避免遭清算。该决定使企业较容易就资产减记、债务到期展延和以债权转股权取得协议，并降低了协议需获多数债权人同意的百分比。

据规定，企业要将债务延展五年，或将债务转换为共同参与型贷款(participative loan)，需获60%债权人同意。若同意的债权人比例有75%，企业可强迫其他债权人接受扣减、进行债转股交换，或将贷款偿还期限延长五至10年。