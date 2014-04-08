《热点透视》西班牙银行业者恐需面对的新麻烦：殭屍企业

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Fiona Maharg-Bravo 编译 张若琪
路透马德里4月7日 - 西班牙给国内殭屍企业帮了个大忙。该国政府上月修改严苛的破产法，帮助负债过多的企业重整债务及避免清算，该法案目前正在国会进行修订。那对西班牙经济显然是好消息，但对银行的影响，就比较复杂了。
即便信贷带动的景气繁荣已崩溃六年，西班牙许多企业的债务杠杆仍过高。建筑集团FCC 或媒体业者Prisa 等规模较大的公司，经过漫长复杂的协商，才勉力取得全体债权人同意对债务再融资。但得通过法庭进入破产程序的规模较小企业，则通常沦落到被清算的下场。2013年西班牙有近9,000家公司申请破产。
修法将使企业在走破产程序前，较易和银行达成协议。例如如果有75%债权人同意，就较易进行资产减记、到期债务展期和以债权转股权。政府认为此举可能挽救20万个就业岗位，并把整体企业债务金额至少降低10%，或相当于1,300亿欧元。
只要能促进西班牙的经济体质，应该就能让银行受惠。但对部分银行业者来说，减记更多资产也可能是坏消息，得看它们对不良贷款是否有良好拨备而定。如果一家企业经过债务重组后，看起来可以继续生存，西班牙央行将容许银行业者把剩下的贷款视为正常贷款。那可让过多的拨备回拨。根据法国巴黎银行旗下Exane BNP Paribas的估计，一般银行的拨备仅覆盖22%的再融资贷款，因此能回拨的金额可能有限。但至少体质较健全的企业也将能够开始付息，让银行利润率提高。
但障碍在于，银行可能并不愿意手捧大量的西班牙企业股票，且其中许多可能还是规模甚小的公司。此外，根据巴塞尔III规定，持有产业股少数股份可能耗掉银行资本。因此据闻西班牙部分银行业者正考虑设立一或多支基金，或是“坏帐银行”，让第三方来管理那些股份。如果真能成功，将有助减轻西班牙金融体系可能出现的另一个头痛问题。
相关背景：
西班牙3月修改破产法，帮助陷入问题的企业削减债务和避免遭清算。该决定使企业较容易就资产减记、债务到期展延和以债权转股权取得协议，并降低了协议需获多数债权人同意的百分比。
据规定，企业要将债务延展五年，或将债务转换为共同参与型贷款(participative loan)，需获60%债权人同意。若同意的债权人比例有75%，企业可强迫其他债权人接受扣减、进行债转股交换，或将贷款偿还期限延长五至10年。
西班牙经济部长德金多斯3月20日表示，该计划将挽救20万个就业岗位，并将国内生产总值(GDP)提高1-1.5个百分点。法案目前正在西班牙国会进行修定程序，预定4月7日完成。(完) (译文审校 王冠中)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交