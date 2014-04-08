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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:04 BJT

法国数据：截至2月底预算赤字为257亿欧元

路透巴黎4月8日 - 法国财政部周二公布数据显示，年内截至2月底的预算赤字为257亿欧元，上年同期为赤字271亿欧元。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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