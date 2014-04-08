博鳌论坛：互联网金融初期应严格准入，P2P借贷和众筹亟需监管--中投副总

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透博鳌4月8日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司 副总经理谢平领衔的课题组发布报告表示，互联网金融要监管，初期政府应严格准入标准；亟需建立P2P（点对点）网络贷款和众筹融资机构监管，交叉性金融工具的创新要求加强监管协调。
他们将于博鳌论坛期间发布的“互联网金融报告2014”并建议，要建立并完善互联网金融的统计调查和风险监测分析体系，尽快将网络信贷资金纳入社会融资总额统计范围。考虑建立交易信息库，建立统一的安全认证中心，互联网企业要严格隔离自有和客户资金。
“不能因为发展不成熟就采取自由放任的监管理念，应该以监管促发展，”报告称，“行政化手段与互联网精神相悖，它在一定程度上限制了互联网金融发挥其核心优势的能力，因此它必须是一个仅在初期使用的、临时性的措施。”
报告并指出，P2P网络贷款、众筹融资这种大众式、市场自发的对金融支持机制的创新是中国需要的。不过，即使乐观估计，互联网金融也还需要20年左右才能迈入成熟期。
报告提供的数据估计，2013年全球P2P借贷行业的市场规模在63亿美元左右，是美国增长最快的投资行业。未来有望从当前的自然人对自然人的借贷，拓展到个人对机构、机构对机构的借贷。
央行调查统计司副司长徐诺金上月末表示，互联网金融一定要有准入管理，可以采取注册制。 央行副行长潘功胜更早时候则表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。
阿里巴巴 旗下支付宝去年6月推出余额宝，树起互联网金融的里程碑，至今规模已经超过5,000亿元人民币，客户数超过八千万。此外，腾讯 、百度 、新浪 ，以及京东商城等公司相继推出互联网基金产品。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha