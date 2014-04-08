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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:46 BJT

表格：瑞士2月零售销售较上年同期上升1.0%

路透苏黎世4月8日 - 瑞士联邦统计局周二公布，2014年2月实质零售销售较上年同期上升1.0%。

经季节调整的2月零售销售较前月上升1.0%。

经通胀调整年变动率

2月 1月

总计 1.0 -0.1

扣除燃料的销售 1.1 0.0

食品、饮料和烟草 0.3 1.1

非食品销售 1.1 -0.9(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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