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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:40 BJT

台湾债市：主流公债殖利率收平盘附近，后市不明陷入整理

* 修正行情结束重陷盘整
    * 终端买盘追价意愿不高
    * 待美债先行表态

    路透台北4月8日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周二收盘从小跌回到持
平水位，暗示本周来对美国3月非农数据不如预期的反应已暂告一段落。交易商认为在缺乏
国际消息面的指引下，后市仍不明朗，明日料该券将陷入狭幅区间游走。
       
    交易员表示，经过今日盘中再度测试上日盘中低点无法越过后，市场认定终端买盘的追
价意愿不足，殖利率在尾盘于是不下则上，重回上日盘末水准。但本周紧接着有美国联邦储
备理事会(FED/美联储)将公布3月的会议纪录，市场在等待之际料不致让殖利率过度波动，
明日五年债103/4主交投区先看1.09-1.10%。
    
    〞大环境是QE(量化宽松)还是继续退，这两天只是长线空头中间的修正行情。〞一位银
行交易人士说。
    
    交易员指出，追价力道不足令殖利率难以下行，但银行及寿险在上方特定价位的买入意
愿一直都在，也令殖利率上行没有什么太大的空间，交易员只好在有限的区间内短线来回，
并静待美债先行表态，以成为台债指引。
      
    
    **10年债筹码相对稳定**
    
    相较五年债103/4陷入盘整，10年债103/6 表现更为稳定，今日盘中低位1.
5700%创下三周新低，前低在3月19日报1.5650%。交易员指出，受银行及寿险青睐的10年债
筹码相对稳定，上日公布的资料可见前三大交易商即囊括了54%的筹码，但1.57%的位置亦不
见过度追价，明日料在1.57-1.59%区间波动。
    
    〞终端买盘不追(价)，10年债要有进一步的行情，除非交易商追价，但没这个必要。〞
一银行交易员说。
    
    交易员指出，国际债市后市不明，尽管台湾有资金浮滥及今年升息机会小等利多因素支
撑，但只要美10年债没有先行突破2.6-2.8%的大区间，要诱发本地市场明显方向的交投机会
并不大。10年债且需当心后续筹码陆续增发的风险。

    5月9日央行将代财政部标售10年期103甲6期的增额发行公债103/6R，金额预定300亿台
币，于5月14日发行。该券将在4月22日开始发行前交易。     
    
    美国公债价格周一上涨，延续上周升势，因美股进一步大跌引发对公债的避险买盘，30
年期公债收益率(殖利率)降至一周最低。指标10年期公债价格 涨9/32，收益率
报2.692%，较上周五尾盘跌3个基点。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.04     1.0949   1.0875-1.0955     177.0
   10     103/6                   -0.25     1.5775   1.5700-1.5800      42.0
      
    本周重要经济事件与数据包括： 
    4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔
就货币政策和经济状况发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济
状况发表讲话；
    4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3
月利率会议记录、美国2月批发(趸售)库存和销售、韩国3月进出口物价；
    4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、
日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议；
    4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P
PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5775
          5       103/4                       1.0949
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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