台湾债市：主流公债殖利率收平盘附近，后市不明陷入整理

* 修正行情结束重陷盘整 * 终端买盘追价意愿不高 * 待美债先行表态 路透台北4月8日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周二收盘从小跌回到持 平水位，暗示本周来对美国3月非农数据不如预期的反应已暂告一段落。交易商认为在缺乏 国际消息面的指引下，后市仍不明朗，明日料该券将陷入狭幅区间游走。 交易员表示，经过今日盘中再度测试上日盘中低点无法越过后，市场认定终端买盘的追 价意愿不足，殖利率在尾盘于是不下则上，重回上日盘末水准。但本周紧接着有美国联邦储 备理事会(FED/美联储)将公布3月的会议纪录，市场在等待之际料不致让殖利率过度波动， 明日五年债103/4主交投区先看1.09-1.10%。 〞大环境是QE(量化宽松)还是继续退，这两天只是长线空头中间的修正行情。〞一位银 行交易人士说。 交易员指出，追价力道不足令殖利率难以下行，但银行及寿险在上方特定价位的买入意 愿一直都在，也令殖利率上行没有什么太大的空间，交易员只好在有限的区间内短线来回， 并静待美债先行表态，以成为台债指引。 **10年债筹码相对稳定** 相较五年债103/4陷入盘整，10年债103/6 表现更为稳定，今日盘中低位1. 5700%创下三周新低，前低在3月19日报1.5650%。交易员指出，受银行及寿险青睐的10年债 筹码相对稳定，上日公布的资料可见前三大交易商即囊括了54%的筹码，但1.57%的位置亦不 见过度追价，明日料在1.57-1.59%区间波动。 〞终端买盘不追(价)，10年债要有进一步的行情，除非交易商追价，但没这个必要。〞 一银行交易员说。 交易员指出，国际债市后市不明，尽管台湾有资金浮滥及今年升息机会小等利多因素支 撑，但只要美10年债没有先行突破2.6-2.8%的大区间，要诱发本地市场明显方向的交投机会 并不大。10年债且需当心后续筹码陆续增发的风险。 5月9日央行将代财政部标售10年期103甲6期的增额发行公债103/6R，金额预定300亿台 币，于5月14日发行。该券将在4月22日开始发行前交易。 美国公债价格周一上涨，延续上周升势，因美股进一步大跌引发对公债的避险买盘，30 年期公债收益率(殖利率)降至一周最低。指标10年期公债价格 涨9/32，收益率 报2.692%，较上周五尾盘跌3个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.04 1.0949 1.0875-1.0955 177.0 10 103/6 -0.25 1.5775 1.5700-1.5800 42.0 本周重要经济事件与数据包括： 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔 就货币政策和经济状况发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话； 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3 月利率会议记录、美国2月批发(趸售)库存和销售、韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、 日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议； 4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5775 5 103/4 1.0949 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)