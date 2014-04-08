表格：英国2月工业生产及制造业产出跳增，皆高于市场预估

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透伦敦4月8日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国2月工业生产较前月0.9%(预估为增长0.3%)，较上年同期增长2.7%
* 英国2月制造业产出较前月增长1.0%(预估为上升0.3%)，较上年同期增长3.8%
* 英国2月工业生产较前月涨幅为2013年6月以来最高
* 英国2月制造业产出较前月涨幅为2013年9月以来最高
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 2月 1月 (1月前值) 预估
较上月(%) 0.9 0.0 (0.1) 0.3
较上年同期(%) 2.7 2.8 (2.9) 2.2
三个月变动(%) 0.8 0.6 (0.7)
制造业产出
较上月(%) 1.0 0.3 (0.4) 0.3
较上年同期(%) 3.8 3.2 (3.3) 3.1
三个月变动(%) 0.8 0.7 (0.7)
(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交