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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:40 BJT

表格：英国2月工业生产及制造业产出跳增，皆高于市场预估

路透伦敦4月8日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国2月工业生产较前月0.9%(预估为增长0.3%)，较上年同期增长2.7%

* 英国2月制造业产出较前月增长1.0%(预估为上升0.3%)，较上年同期增长3.8%

* 英国2月工业生产较前月涨幅为2013年6月以来最高

* 英国2月制造业产出较前月涨幅为2013年9月以来最高

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 2月 1月 (1月前值) 预估

较上月(%) 0.9 0.0 (0.1) 0.3

较上年同期(%) 2.7 2.8 (2.9) 2.2

三个月变动(%) 0.8 0.6 (0.7)

制造业产出

较上月(%) 1.0 0.3 (0.4) 0.3

较上年同期(%) 3.8 3.2 (3.3) 3.1

三个月变动(%) 0.8 0.7 (0.7)

(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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