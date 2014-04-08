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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:59 BJT

《全球汇市》日本央行政策声明后日圆保持坚挺，欧元持稳

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3742 1.3740 +0.01 -0.02 1.3745

美元/日圆 102.94 103.09 -0.15 -2.24 105.30

欧元/日圆 141.47 141.65 -0.13 -2.25 144.73

美元/瑞郎 0.8876 0.8878 -0.02 -0.58 0.8928

英镑/美元 1.6616 1.6608 +0.05 +0.36 1.6556

美元/加元 1.0966 1.0971 -0.05 +3.26 1.0620

澳元/美元 0.9286 0.9270 +0.17 +4.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8628 0.8601 +0.31 +5.14 0.8206

澳元/日圆 95.600 95.560 +0.04 +1.86 93.850

新西兰元/日圆 88.830 88.670 +0.18 +2.80 86.410

英镑/日圆 171.06 171.20 -0.08 -1.88 174.33

澳元/新西兰元 1.0759 1.0772 -0.12 -0.82 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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