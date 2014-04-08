《中国公开市场回购未到期一览表》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 5,490 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/4/10 28 4.00 1,000 14 3.80 320 2014/4/15 28 4.00 1,000 2014/4/15 14 3.80 500 2014/4/17 28 4.00 260 2014/4/17 14 3.80 500 2014/4/22 28 4.00 460 2014/4/22 14 3.80 470 2014/4/24 28 4.00 200 2014/4/29 28 4.00 220 当月累计：4,930 ---------------------------------------------------- 2014/5/1 28 4.00 400 2014/5/6 28 4.00 160 当月累计： 560 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动 性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启2 8天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末在时隔两 周后再度重启14天正回购。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 康熙泽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha