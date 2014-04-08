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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 13:09 BJT

日本数据：3月服务业景气判断指数升至57.9--内阁府

路透东京4月8日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，日本3月服务业景气判断指数升为57.9。

3月服务业景气判断指数从2月的53.0上升。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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