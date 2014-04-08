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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 13:16 BJT

香港股市：稳步走高，腾讯涨势推升大盘

路透上海4月8日 - 香港股市周二持稳，权重股腾讯控股 引领市场涨势。该股近期大幅波动，对大盘表现影响颇大。

截止中午，恒生指数 上涨0.9%报22,574.3点。恒生国企指数 涨1.5%。

腾讯上涨2.7%，扳回部分周一跌幅，该股周一下挫4.5%至10周低点。

腾讯过去10周大起大落，自1月24日以来有11个交易日涨跌幅超过4%，因投资者担忧这类股票估值过高。

“腾讯目前是香港股市的关键，”丰盛金融资产管理董事黄国英说。

“(港股)昨天成交值约为500亿港元，我认为其中有十分之一是腾讯的。”

此外，长城汽车 劲扬6.2%，之前马来西亚媒体报导该公司将获得许可在该国建立一个汽车制造厂。(完)
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