香港股市：稳步走高，腾讯涨势推升大盘

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 香港股市周二持稳，权重股腾讯控股 引领市场涨势。该股近期大幅波动，对大盘表现影响颇大。
截止中午，恒生指数 上涨0.9%报22,574.3点。恒生国企指数 涨1.5%。
腾讯上涨2.7%，扳回部分周一跌幅，该股周一下挫4.5%至10周低点。
腾讯过去10周大起大落，自1月24日以来有11个交易日涨跌幅超过4%，因投资者担忧这类股票估值过高。
“腾讯目前是香港股市的关键，”丰盛金融资产管理董事黄国英说。
“(港股)昨天成交值约为500亿港元，我认为其中有十分之一是腾讯的。”
此外，长城汽车 劲扬6.2%，之前马来西亚媒体报导该公司将获得许可在该国建立一个汽车制造厂。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha