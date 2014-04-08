中港股市：今年首季香港IPO集资额全球排名第三，深圳第五--德勤

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 专业服务机构德勤周二称，今年首季香港首次公开发售（IPO）集资额全球排名第三，重启IPO的深圳则排名第五。
据德勤的统计，2014年1-3月香港23宗IPO集资额共计460亿港元，以宗数及金额计均刷新历来第一季度新高，在全球主要证券交易所排名第三，仅次于纽约和伦敦。
而中国1月中重启IPO后，首季48只IPO总共集资335亿元人民币，当中逾八成集资额来自深圳。深圳证券交易所以42只IPO集资276亿港元计，全球排名第五，落后于东京证交所。而上海交易所全球排名第九。
德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴在记者会上称，至3月中香港IPO市场延续去年第四季向好气氛，然3月中以来认购反应开始出现调整，主要受中国经济数据疲弱、美国可能提前加息、乌克兰问题等因素影响。预期踏入第二季IPO传统旺季，成绩不会比上季差。
“纵使最近两项超大型IPO计划出现变化，预期今年余下时间香港仍然会有3-4宗大型IPO项目上市，每宗集资超过100亿港元，令香港全年可望保持全球三甲位置。”他说。
首季本地最大宗IPO为集资额241亿港元的港灯投资 ，该公司同时是全球第二大IPO，排在日本显示器（Japan Display） 之后。期内主板股份单个平均集资额9.7亿港元，首日挂牌平均回报率12.9%。
德勤此前预期，今年香港有85-100只新股上市，集资共1,700-2,100亿港元。
香港自4月1日开始实施更严格的上市程序，因而令3月IPO申请数目达22宗，按年倍增以赶及新例实施前提出申请。德勤全国上市业务组香港资本市场合伙人张广达称，新例之下，入表后上市程序加快，但投行事前准备工作量增多，相信随着4月淡季结束，申请上市数目将会增加。
至于A股重启IPO大约一个月后再无新的IPO，欧振兴说，相信4月起内地市场将以每月逾30只IPO的速度恢复发行，估计第二季共有35-50间IPO，惟大额IPO欠奉。
“现时A股市场IPO以中小企为主，因此相信轮候中逾20间城市商业和农村商业银行以及券商，当中有部分会在香港上市。”他说。
德勤维持原来预测，今年A股市场将有大约200-230家企业可以完成发行，融资额约1,500-1,700亿元人民币。
欧振兴并提及，香港主板与上海A股的估值自2012年第四季以来一直徘徊在10-12倍市盈率，两地估值差异显着收窄。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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