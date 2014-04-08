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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:41 BJT

台湾央行：共发行2,506亿台币存单，存单发行余额增4亿

路透台北4月8日 - 台湾央行周二公布，共发行2,506亿台币存单，与今日存单到期金额2,502亿相较，存单发行余额增4亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,458.0

91天期 0.93 38.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行8,678亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,076.75亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负224亿台币，累计超额准备为2,557亿，加计前期1%的超额准备为3,615亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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