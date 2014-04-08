《SAFT专栏》基金的问题是太差劲，而非大到不能倒

当然，讽刺的是央行官员都十分清楚这个现象，而且还用来作为实现政策效果的工具。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔一年前就差不多这样说过，美联储要实现目标，利率维持于极低水准的局面，可能不得不延续相当长的时间。

“在很长时间内，FOMC或许只能在金融市场呈现不稳定迹象的情况下实现宏观经济目标。”

这不会改变人性，但也因此，如果我们希望有更好的资产管理品质，也许我们就应该有更好的央行管理。以我们目前可能濒临又一波市场失稳而言，这点非常重要。

霍尔丹还详细列举了许多养老金基金在最近一次景气下滑时期犯下的大错。

按照保守型的基金管理逻辑，当遭遇暴跌时，如果有能力，就应该多买些最近跌幅最大的，卖些跌得较少的，但实际上我们看到的却是相反。资金充裕、有足够资金履行义务的养老金基金，大幅削减了股票持仓，而资金不够充足的基金却往往增持股票。

有足够资金的基金削减风险，而相对缺乏资金的基金却在承担风险。不论对经济还是储户而言，这都不是什么良好的资产管理。