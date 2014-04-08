《SAFT专栏》基金的问题是太差劲，而非大到不能倒

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当然，讽刺的是央行官员都十分清楚这个现象，而且还用来作为实现政策效果的工具。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔一年前就差不多这样说过，美联储要实现目标，利率维持于极低水准的局面，可能不得不延续相当长的时间。
“在很长时间内，FOMC或许只能在金融市场呈现不稳定迹象的情况下实现宏观经济目标。”
这不会改变人性，但也因此，如果我们希望有更好的资产管理品质，也许我们就应该有更好的央行管理。以我们目前可能濒临又一波市场失稳而言，这点非常重要。
霍尔丹还详细列举了许多养老金基金在最近一次景气下滑时期犯下的大错。
按照保守型的基金管理逻辑，当遭遇暴跌时，如果有能力，就应该多买些最近跌幅最大的，卖些跌得较少的，但实际上我们看到的却是相反。资金充裕、有足够资金履行义务的养老金基金，大幅削减了股票持仓，而资金不够充足的基金却往往增持股票。
有足够资金的基金削减风险，而相对缺乏资金的基金却在承担风险。不论对经济还是储户而言，这都不是什么良好的资产管理。
改革看来非常迫切需要，但若要取得好的成果，央行官员的作法必须深刻改变。(完) (译文审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交