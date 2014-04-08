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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 13:51 BJT

表格：瑞士3月未经季节调整的失业率降至3.3%，上月为3.5%

路透苏黎世4月8日 - 瑞士联邦经济总局周二公布，3月未经季节调整的失业率降至3.3%，上月为3.5。

瑞士3月经季节调整的失业率为3.2%，持平于上月。

以下为详细数据：

2014年3月 2014年2月 2013年3月

未经季节调整失业率(%) 3.3 3.5 3.2

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.1

登记失业人数 142,846 149,259 138,993

职位空缺数 14,741 14,042 16,022

(完) (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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