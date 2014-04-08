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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 13:53 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本央行政策决议未能激励市场

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* 美元兑日圆跌0.15%，新西兰元兑美元升0.37%，欧元兑日圆下降0.19%，美元兑马币(林吉特)跌0.38%

* 日股日经指数尾盘下滑1.14%，中国沪综指午盘上涨1.94%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.45%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7098%

* 日本央行按兵不动，维持对经济前景的乐观看法

* 中国允许贷款融资并购保险公司，不再禁止同业收购

* 德国政府预估2015年其经济增长加速到2.0% 。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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