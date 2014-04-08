台湾股市：收盘小升，同亚股对美股大跌反应平淡

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北4月8日 - 台湾股市周二收高0.13%。分析师认为，亚股对美股上日的大跌普遍反应平淡，且台湾内部反服贸学运短期内即将退场立院，有利多头凝聚信心。
台湾加权股价指数 收盘升0.13%，收报8,888.25点；成交值 为911.75亿台币，上修正后为954.13亿。
〞美股拉回主要是在涨多的个股获利了结，资金转向绩优股。你看今天中、港、台股市没有反应，都是上涨的。〞新光投信协理谢学云说。
他也说，目前台股仍有上攻九千点的可能，但不排除台股的涨升结构发生变化，例如由高本益比股移出、转往低本益比、业绩股、传产股和金融股等等。 他也认为，本周将陆续公布3月营收，目前营收表现佳者股价都有不错的涨势，只不过，由于指数点位已高，不排除后续震荡加大。
台湾反服贸学运代表周一晚间称，将于周四(10日)下午六点退出占领的立法院议场。这场24年以来规模最大的学运，可望就此和平落幕。
美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。
本地时间1358，亚洲股市普遍扬升，港股 走高0.91%，韩股 则升0.17%，中国上证综合指数 升1.91%，但日本股市 大跌1.36%。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha