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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 14:18 BJT

台湾股市：收盘小升，同亚股对美股大跌反应平淡

路透台北4月8日 - 台湾股市周二收高0.13%。分析师认为，亚股对美股上日的大跌普遍反应平淡，且台湾内部反服贸学运短期内即将退场立院，有利多头凝聚信心。

台湾加权股价指数 收盘升0.13%，收报8,888.25点；成交值 为911.75亿台币，上修正后为954.13亿。

〞美股拉回主要是在涨多的个股获利了结，资金转向绩优股。你看今天中、港、台股市没有反应，都是上涨的。〞新光投信协理谢学云说。

他也说，目前台股仍有上攻九千点的可能，但不排除台股的涨升结构发生变化，例如由高本益比股移出、转往低本益比、业绩股、传产股和金融股等等。 他也认为，本周将陆续公布3月营收，目前营收表现佳者股价都有不错的涨势，只不过，由于指数点位已高，不排除后续震荡加大。

台湾反服贸学运代表周一晚间称，将于周四(10日)下午六点退出占领的立法院议场。这场24年以来规模最大的学运，可望就此和平落幕。

美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。

本地时间1358，亚洲股市普遍扬升，港股 走高0.91%，韩股 则升0.17%，中国上证综合指数 升1.91%，但日本股市 大跌1.36%。(完)
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