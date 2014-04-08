欧洲个股：德国Aurelius将从T-Systems买下IDS，交易预计今年中完成

路透法兰克福4月8日 - 德国私募股权投资公司Aurelius 周二称，将从德国电讯 旗下资讯科技(IT)部门T-Systems，买下现场桌面服务及解决方案专业公司Individual Desktop Solutions GmbH(IDS)。

Aurelius在声明中指出，IDS对云解决方案及虚拟工作场所等趋势的侧重，将强化Aurelius的资讯及通讯技术。

Aurelius称，2013年时IDS员工有630人，营收则为8,000万欧元(约合1.0994亿美元)；交易预定2014年中完成。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/高琦)