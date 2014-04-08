欧洲个股：德国Aurelius将从T-Systems买下IDS，交易预计今年中完成

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透法兰克福4月8日 - 德国私募股权投资公司Aurelius 周二称，将从德国电讯 旗下资讯科技(IT)部门T-Systems，买下现场桌面服务及解决方案专业公司Individual Desktop Solutions GmbH(IDS)。
Aurelius在声明中指出，IDS对云解决方案及虚拟工作场所等趋势的侧重，将强化Aurelius的资讯及通讯技术。
Aurelius称，2013年时IDS员工有630人，营收则为8,000万欧元(约合1.0994亿美元)；交易预定2014年中完成。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/高琦)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)