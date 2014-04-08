更正-《焦点》G20公报侧重经济与新兴市场，不太可能涉及乌克兰危机

(因译文有误，第一个小标“新兴市场”下方第四段明确为美联储“减少购债”，非“减债”)

* G20最终会议文件中不太可能涉及乌克兰危机

* G20日程侧重经济和新兴市场问题

路透莫斯科/布鲁塞尔4月8日 - 两位20国集团(G20)官员表示，全球金融领导人可能会讨论乌克兰危机对欧洲经济构成的潜在风险，但是没有计划在最终会议文件中涉及该问题。

一位俄罗斯G20官员称，G20成员国财长和央行官员将在本周稍晚的两天会议中讨论乌克兰问题，就像以前对待危机一样。

“(G20公报)并未计划涉及乌克兰局势，”该官员称。

“不论哪种方式，乌克兰问题都会在讨论中提出，不过是站在乌克兰危机对欧洲整体影响的角度。这也是惯例。”

另一位涉入会议准备工作的官员表示，20国集团也有可能讨论国际货币基金组织(IMF)援助乌克兰的计画，以及以一般地缘政治风险的角度讨论这场危机，认为唯有危机升高才会对欧洲经济带来负面影响。

“表面上看来会是在于讨论地缘政治风险，但同时也是因为俄罗斯在场，我预期这不会是G20的讨论重点，”另一名非俄籍官员表示。

乌克兰上个月取得IMF的140-180亿美元备用信贷。基辅的民众抗议行动于2月赶走了亲俄罗斯的总统努科维奇(Viktor Yanukovich)，以及俄罗斯合并克里米亚之后，俄国和西方的对峙升至冷战后最高，乌克兰经济也陷入一团混乱。

“肯定会存在疑虑，紧张情势升高，但各市场或多或少已经假设会有外交解决方案，因此他们可以不予理会，”第二名官员表示。

“若非如此，且到了某个时点紧张情势升高，则可能会重新评估相关风险，同时会产生扩散效应。”

**新兴市场**

G20公报将涉及新兴市场正面临的问题，并且有可能讨论采取何种举措来应对美联储缩减货币刺激政策的影响，还料提及各个国家施行的“有争议的”政策措施。

“许多讨论都将针对新兴市场目前的形势，因为情况已经很明确，即许多新兴经济体所面临的问题并不完全是由美联储政策所引发的。”俄罗斯负责G20事务的官员表示。

“许多有争议的决策都是由国家政府做出的。或许应当对这些国家的情况、以及克服这些负面后果的可能举措给予足够的重视。”

中国经济放缓，美联储去年宣布减少购债后出现的资金流出新兴市场，俄罗斯与西方在克里米亚问题上的僵持，都对整个新兴市场地区的经济增长构成拖累。

此外，还将讨论欧洲经济以及确保全球经济持续和平衡增长的策略。

“尽管美国经济复苏，欧洲也出现正面增长趋势，但显而易见的是，发达经济体无法在缺少支持的情况下独自力挽狂澜。”俄罗斯官员表示。

**金砖国家团结一致？**

美国国会未能批准向IMF注资，使得2010年达成一致的改革延宕。当时各国原本同意，将IMF的资源增加一倍，并给予金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)等新兴市场更多话语权。

俄罗斯一直催促IMF在没有美国支持的情况下推进改革 ，但尚未有任何正式提案付诸于这场会议中讨论。

“目前还没有任何选项或提案提出。”俄罗斯的G20官员称。“还没启动流程。

但他表示，金砖国家在华盛顿会晤后，或许对IMF改革的态度会趋于团结一致。

“我想会逐渐形成一些共识和立场，得以产生...一些提案。”这名官员称。