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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 14:20 BJT

日本债市：公债价格小幅下跌，之前日本央行按兵不动

路透东京4月8日 - 日本公债周二小幅下跌，长天期公债承压最严重，因此收益率曲线略为趋陡，之前日本央行一如预期没有宣布新的刺激举措。

指标现货10年期公债 收益率升1.0基点至0.620%，20年期公债收益率 涨1.5基点至1.490%。

10年期公债期货 跌0.05至144.83，日本股市下跌为公债提供一定缓冲。

市场焦点集中在日本央行总裁黑田东彦0630GMT的新闻会上。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080% 五年期公债 0.000% +0.0 0.185% 10年期公债 0.620% +1.0 0.610% 20年期公债 1.495% +2.0 1.475% 30年期公债 1.690% +2.5 1.665% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.84 -0.05 144.89

注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完)

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(编译 郑茵 审校 白云)
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