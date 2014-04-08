日本债市：公债价格小幅下跌，之前日本央行按兵不动

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透东京4月8日 - 日本公债周二小幅下跌，长天期公债承压最严重，因此收益率曲线略为趋陡，之前日本央行一如预期没有宣布新的刺激举措。
指标现货10年期公债 收益率升1.0基点至0.620%，20年期公债收益率 涨1.5基点至1.490%。
10年期公债期货 跌0.05至144.83，日本股市下跌为公债提供一定缓冲。
市场焦点集中在日本央行总裁黑田东彦0630GMT的新闻会上。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080% 五年期公债 0.000% +0.0 0.185% 10年期公债 0.620% +1.0 0.610% 20年期公债 1.495% +2.0 1.475% 30年期公债 1.690% +2.5 1.665% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.84 -0.05 144.89
注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完)
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(编译 郑茵 审校 白云)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha