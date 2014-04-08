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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 14:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创逾三个月高位，担忧当局入市干预

路透首尔4月8日 - 韩元周二走强，因出口商卖出美元结算，市场担心韩国外汇当局将入市干预，阻升韩元。

韩元兑美元 本地市场收报1,052.2，较周一收盘价1,055.4升值0.3%，且为1月2日以来最强。(完)

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