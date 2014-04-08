版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 14:29 BJT

韩国股市：转跌为升，因三星电子业绩初估基本符合预期

路透首尔4月8日 - 韩国股市周二逆转最初的跌势并收高，三星电子发布的业绩初估和分析师预期相差不远，激励市场走升。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.2%报1,993.03点，盘中一度跌至4月1日以来低点1,977.61点。

三星电子初估1-3月当季营业利润下滑4.3%至8.4万亿(兆)韩元(79.6亿美元)，仅略低于汤森路透I/B/E/S访问40名分析师平均预期的8.5万亿韩元。

三星股价收跌0.2%，盘中多数时间走势震荡。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐