版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:07 BJT

日本央行：总裁坚持称正面循环推动经济发展，会抵御消费税上调影响

路透东京4月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周二坚持自己的观点，称经济正在产生良性循环，积攒的能量料可帮助经济承受消费税上调的影响，并会达到央行的通胀率目标。

黑田东彦在新闻发布会上称，“日本经济会受到消费税上调的影响，但发展趋势仍是经济温和复苏。”

黑田东彦称，尽管消费税从4月1日起自5%上调至8%，但通胀将可能在截至明年3月的财年末或2015/16财年初达到央行2%的目标。

他说，本季经济增速将因消费税上调而下降，但将从夏季起回升，因就业和收入状况改善。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐