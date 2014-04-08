《RUSSELL专栏》澳洲LNG投资面临高成本问题，但尚不致危及前景

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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**需求假设与全球风险**
回答这个问题之前，头一个要作的假设是，对于未来10年LNG需求的预测都是准确无误。
根据业界咨询机构Wood Mackenzie的预估，到2025年，全球LNG需求将达到约4.5亿吨，供给缺口料在约1亿吨。
这一数字为继续开发LNG项目提供了理由，不过关键仍在成本。
尽管美国当前的成本优势要高于澳洲，但是任何一个规模在6,000-7,000万吨以上的新项目，成本应该都会更高。
像非洲东岸等LNG开发地区，也同样面临高成本的问题，尽管主要原因是因为地处偏远以及现有的基础建设设施稀缺。
莫桑比克的政治风险要远高于澳洲，当地的项目开发商可能会很难从日益回避风险的银行取得融资。
加拿大也号称拥有大量LNG资源，但在当地开发必须克服洛矶山脉的地形障碍、原住民土地权以及环境保护主义。
这种种问题意味着，澳洲LNG发展前景或许没有像油气业讲得那么危险。
不过很明显的是，至少必须加强控制成本，油气业、各级政府、甚至工会都必须更加努力互相协调。
最有可能的结果是，在一边解决这些问题、一边等着看LNG需求是不是真像预期一样强劲的同时，项目获得核准的时间将会开始拖长。
如果真有澳洲第二波LNG投资潮，这一波将会审慎得多，分布时间更长。(完) (编译 朱晓军/王冠中/洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交