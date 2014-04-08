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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:27 BJT

《RUSSELL专栏》澳洲LNG投资面临高成本问题，但尚不致危及前景

**需求假设与全球风险**

回答这个问题之前，头一个要作的假设是，对于未来10年LNG需求的预测都是准确无误。

根据业界咨询机构Wood Mackenzie的预估，到2025年，全球LNG需求将达到约4.5亿吨，供给缺口料在约1亿吨。

这一数字为继续开发LNG项目提供了理由，不过关键仍在成本。

尽管美国当前的成本优势要高于澳洲，但是任何一个规模在6,000-7,000万吨以上的新项目，成本应该都会更高。

像非洲东岸等LNG开发地区，也同样面临高成本的问题，尽管主要原因是因为地处偏远以及现有的基础建设设施稀缺。

莫桑比克的政治风险要远高于澳洲，当地的项目开发商可能会很难从日益回避风险的银行取得融资。

加拿大也号称拥有大量LNG资源，但在当地开发必须克服洛矶山脉的地形障碍、原住民土地权以及环境保护主义。

这种种问题意味着，澳洲LNG发展前景或许没有像油气业讲得那么危险。

不过很明显的是，至少必须加强控制成本，油气业、各级政府、甚至工会都必须更加努力互相协调。

最有可能的结果是，在一边解决这些问题、一边等着看LNG需求是不是真像预期一样强劲的同时，项目获得核准的时间将会开始拖长。

如果真有澳洲第二波LNG投资潮，这一波将会审慎得多，分布时间更长。(完) (编译 朱晓军/王冠中/洪曦; 审校 蔡美珍)
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