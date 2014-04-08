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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 14:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3690-00和1.3670，卖单在1.3760-70

0629GMT

* 美元/日圆的买单挂在102.70-75和102.40-50，卖单挂在103.10-20

* 美元/瑞郎买单挂在0.8870和0.8830-40，卖单挂在0.8920和0.8950

* 欧元/瑞郎买单挂在1.2185-90和1.2165，卖单挂在1.2250和1.2265

* 欧元/日圆买单挂在141.10-15和141，停止单和卖单挂在142.00和142.40

* 澳元/美元买单挂在0.9240-50和0.9220-30，卖单在0.9300-10

* 美元/加元买单挂在1.0950-60和1.0920，卖单在1.1020-30

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