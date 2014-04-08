法国经济：央行预计第一季经济增长0.2%，略低于前季

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透巴黎4月7日 - 法国央行周一表示，该国经济第一季增长0.2%。
这标志着法国经济增速较去年第四季的成长0.3%略有放缓。
法国国家统计局上周预计，法国今年前三个月经济增速将仅为0.1%。
法国央行在月度企业信心调查中预计，3月制造业信心指数自98升至99，仅略低于长期均值100。服务业信心指数维持在94。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)