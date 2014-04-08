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市场报道 | 2014年 4月 8日 星期二 14:59 BJT

法国经济：央行预计第一季经济增长0.2%，略低于前季

路透巴黎4月7日 - 法国央行周一表示，该国经济第一季增长0.2%。

这标志着法国经济增速较去年第四季的成长0.3%略有放缓。

法国国家统计局上周预计，法国今年前三个月经济增速将仅为0.1%。

法国央行在月度企业信心调查中预计，3月制造业信心指数自98升至99，仅略低于长期均值100。服务业信心指数维持在94。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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