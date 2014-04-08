法国经济：央行预计第一季经济增长0.2%，略低于前季

这标志着法国经济增速较去年第四季的成长0.3%略有放缓。

法国央行在月度企业信心调查中预计，3月制造业信心指数自98升至99，仅略低于长期均值100。服务业信心指数维持在94。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)