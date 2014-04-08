《汇市简讯》英镑静待英国工业和制造业产出数据

0642GMT

* 英国2月工业和制造业产出数据将于0830GMT出炉，预估都为增长0.3%

* 若数据好于预期，将推动英镑/美元升向1.6650

* 1.6623为周一高点，1.6622为亚洲盘高点，1.6602为近期低点

* 英国商会(BCC)调查显示，英国服务业企业称2014年第一季出口增速创纪录最快。

* 英国国家经济社会研究院(NIESR)将于1400GMT发布对英国第一季GDP的估值。