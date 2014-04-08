《汇市简讯》英镑静待英国工业和制造业产出数据

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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0642GMT
* 英国2月工业和制造业产出数据将于0830GMT出炉，预估都为增长0.3%
* 若数据好于预期，将推动英镑/美元升向1.6650
* 1.6623为周一高点，1.6622为亚洲盘高点，1.6602为近期低点
* 英国商会(BCC)调查显示，英国服务业企业称2014年第一季出口增速创纪录最快。
* 英国国家经济社会研究院(NIESR)将于1400GMT发布对英国第一季GDP的估值。
(编译 高琦 审校 白云)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)