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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:02 BJT

日本股市：日经指数下滑1.4%至两周低位，武田药品拖累制药类股

武田药品工业重挫5.2%至4,572日圆，为两个月来最低收盘价，且为交投第二热络的个股。此前美国一陪审团裁定，该公司需为隐瞒和Actos药品相关的癌症风险，支付60亿美元损害赔偿。

武田药品盘中跌幅一度达8.8%，跌至2013年8月以来最低水准；其跌势也打压了其他制药股。

东证股价指数 下跌1.9%至1,174.56点，JPX-日经400指数 下滑1.7%至10,679.63点。(完)
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