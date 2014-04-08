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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:04 BJT

日本央行：总裁坚持称正面循环推动经济发展，会抵御消费税上调影响

黑田东彦称，尽管消费税从4月1日起自5%上调至8%，但通胀将可能在截至明年3月的财年末或2015/16财年初达到央行2%的目标。

他说，本季经济增速将因消费税上调而下降，但将从夏季起回升，因就业和收入状况改善。(完)
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