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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:13 BJT

《汇市简讯》在103.00/103.50有大量美元/日圆期权将到期

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* 美元/日圆一路到102.50有买单支撑。

* 汇价对日本央行总裁黑田东彦的新闻发布会反应平淡，现汇目前报在102.80附近。

* 日本投资者和信托基金在亚洲盘买进。

* 技术支撑位在均衡基准线102.67，以及21日移动均线切入的102.60。

* 在103.00水准有巨额美元/日圆期权将在纽时段上午10点到期，规模估计在20亿，料对走势有大影响。

* 美元/日圆的卖单挂在103.30，在103.50有更多的卖单。另外，在103.50也有大批期权将到期。（完）

(编译 高琦 审校 张若琪)
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