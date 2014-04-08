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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:21 BJT

印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，符合预期

路透雅加达4月8日 - 印尼央行周二表示：

* 维持指标利率在7.50%不变，符合预期

* 维持存款工具利率(fasbi)在5.75%不变

* 维持贷款工具利率在7.50%不变(完)
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