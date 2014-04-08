全球贵金属：4月7日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓均不变

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透4月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量同期也保持不变。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 26,015,954.7 4月 7日 26,015,954.7 4月 4日 0.0 0.00%
iShares 328,869,119.1 4月 7日 328,869,119.1 4月 4日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)