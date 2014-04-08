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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:35 BJT

金属期市：伦铜在中国重返市场后持稳，价格在窄幅区间波动

“铜价目前已经消化了很多大跌因素，因此目前要有很强刺激才会进一步下行。如果铜价向上突破，可能会有部分空头匆忙回补，”他补充说。

0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,680美元，前日上涨0.9%。

上海期交所主力7月期铜 上扬0.5%至每吨46,720元人民币(7,500美元)，交易商称因有少量空头回补。

其他金属方面，现铝供应短缺令现铝和期铝CMAL0-3价差缩窄至10个月最小。现铝价格较期铝低35美元，为去年6月以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/朱晓军；审校 田建华/王洋)
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