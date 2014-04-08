金属期市：伦铜在中国重返市场后持稳，价格在窄幅区间波动

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
“铜价目前已经消化了很多大跌因素，因此目前要有很强刺激才会进一步下行。如果铜价向上突破，可能会有部分空头匆忙回补，”他补充说。
0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,680美元，前日上涨0.9%。
上海期交所主力7月期铜 上扬0.5%至每吨46,720元人民币(7,500美元)，交易商称因有少量空头回补。
其他金属方面，现铝供应短缺令现铝和期铝CMAL0-3价差缩窄至10个月最小。现铝价格较期铝低35美元，为去年6月以来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/朱晓军；审校 田建华/王洋)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha