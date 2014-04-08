表格：外资在韩国股市买超743亿韩元，连续10天买超

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透首尔4月8日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超743亿韩元的股票。连续买超10个交易日，期间累计买超规模为2.22万亿(兆)韩元(21亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月 8日 74.3 25.7 -91.6
4月 7日 160.3 -212.8 57.0
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
4月 3日 354.6 -238.6 -128.8
4月 2日 438.2 -263.2 -171.6
4月 1日 211.5 -105.7 -108.9
3月31日 319.2 -103.4 -185.8
3月28日 232.5 -71.3 -167.4
3月27日 233.6 -40.9 -206.6
3月26日 80.5 203.2 -300.8
3月25日 -87.0 81.2 -11.4
3月24日 42.3 51.6 -109.7
3月21日 -70.2 113.9 -29.4
3月20日 -210.9 -42.6 239.8
3月19日 -67.0 55.5 -14.2
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本月以来 1,353.1 -849.7 -514.4
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今年以来 -2,159.7 198.2 1,630.0
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha