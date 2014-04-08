全球金市：技术面助力金价涨逾1%，乌克兰紧张局势提供支撑

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
“金价一旦突破1,300美元就触发了停止单，因为我们从亚洲时段盘初就在试图跨越那道水准。”香港一交易商说。
“乌克兰的紧张形势也有支撑作用，休完假期返市的中国投资者似乎也带来一些买盘，不过需求没有增加太多。”
“但从投资者悲观心态超过美国经济持续改善，及指标股指勉力走高来看，投资需求应能持续嘉惠金价。”ETF Securities分析师称。
中国金融市场经过周一的假期后，周二重新开始交易，给金价带来一些支撑。
交易商说，他们注意到黄金买兴有些许上升，周二上海实货金较伦敦现货金的贴水从周五的每盎司2美元收窄至不到0.50美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1307.41 11.37 0.88
现货银 20.04 0.22 1.11
现货铂金 1432.74 11.74 0.83
现货钯金 771.72 10.52 1.38
COMEX期金 1307.9 9.6 0.74
COMEX期银 20.075 0.168 0.84
汇率
欧元/美元 1.3743
美元指数 80.163
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 艾茂林/张若琪 审校 石冠兰/白云)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha