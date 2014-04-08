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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:40 BJT

全球金市：技术面助力金价涨逾1%，乌克兰紧张局势提供支撑

“金价一旦突破1,300美元就触发了停止单，因为我们从亚洲时段盘初就在试图跨越那道水准。”香港一交易商说。

“乌克兰的紧张形势也有支撑作用，休完假期返市的中国投资者似乎也带来一些买盘，不过需求没有增加太多。”

“但从投资者悲观心态超过美国经济持续改善，及指标股指勉力走高来看，投资需求应能持续嘉惠金价。”ETF Securities分析师称。

中国金融市场经过周一的假期后，周二重新开始交易，给金价带来一些支撑。

交易商说，他们注意到黄金买兴有些许上升，周二上海实货金较伦敦现货金的贴水从周五的每盎司2美元收窄至不到0.50美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1307.41 11.37 0.88

现货银 20.04 0.22 1.11

现货铂金 1432.74 11.74 0.83

现货钯金 771.72 10.52 1.38

COMEX期金 1307.9 9.6 0.74

COMEX期银 20.075 0.168 0.84

汇率

欧元/美元 1.3743

美元指数 80.163

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 艾茂林/张若琪 审校 石冠兰/白云)
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