中国债市：资金预期稳定IRS短端稍降，公开市场净投放释放暖意

路透上海4月8日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二短端稍降；交易员称，机构月初补缴存款准备金压力不小，七天回购盯盘利率明显上涨，但央行正回购缩量，公开市场呈净投放释放暖意，机构预期偏乐观，带动IRS短端微跌，长端变动不大。

“之前预期今天补缴(存款准备金资金面)会紧，结果还好，正回购到期也没全续，市场稍微乐观了点。”北京一券商交易员称。

广发银行交易员吴思捷提到，目前IRS市场没有明确的方向，本周公开市场到期量较大，由于有缴准、缴税等回笼因素，公开市场本周净投放的概率大，但即便资金面宽松，短时间内IRS大幅下行的概率比较低。

央行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

本周后半段开始，陆续将有进出口贸易及CPI(居民消费价格指数)等经济数据公布，不过上述两位交易员均倾向认为，经济增长乏力市场已基本达成共识，数据应该不会脱离预期，预计对市场影响有限。

“不论出来的数据怎么样，好一些或者差一些，要大幅超预期的概率并不大，数据对市场的影响也有限。”吴思捷称。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。中国经济增速放缓基本已成定局，而国务院常务会议本周释放的稳增长信号明显，助燃市场的政策放松预期。

资金面方面，虽然七天回购定盘利率 大涨61.6个bp至3.63%，但整体资金面未因存款准备金补缴冲击而明显承压，供求仍属均衡；一方面受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至周二，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0725/4.1900 4.2375/4.3250 4.4800/4.5625 4.6375/4.7300 4.6142/4.8992

上日 4.1525/4.2650 4.2938/4.3775 4.4850/4.5750 4.6350/4.7275 4.6084/4.8909

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变动 -0.0800/-0.0750 -0.0563/-0.0525 -0.0050/-0.0125 +0.0025/+0.0025 +0.0058/+0.0083

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。