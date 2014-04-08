台湾汇市：台币实质升破30.20关键价位，因区域货币走强且外资汇入

* 亚洲新兴货币走强且外资汇入，实质价位升破30.20 * 央行未刻意阻挡，台币似有进一步升值空间 * 明日实质交投暂看30.15-30.25 路透台北4月8日 - 台币兑美元 周二微幅收高，创逾两个半月高位。交易员指出，因亚洲新兴市 场货币走强，且午后外资明显汇入，令实质价位突破30.20关卡。 汇银人士称，相较于外资强劲的卖汇需求，美元买盘显得稀疏。午后除了少数油款的美元买需外，没见到 央行刻意阻升台币。显示在热钱流向亚洲力道尚未衰竭前，台币还有进一步升值的空间。 〞今天外资进来不少，美元跌破30.20还照样卖，完全是外资垫出来的。〞一外商银行资深交易员说。 另一本地大型银行交易员则称，虽然美元失守关键支撑，但并没有引发出口商的抛汇卖压，〞他们都还撑 着，可能要破30.00才会有停损压力。〞 一外商银行交易员认为，今日台币虽升破30.20关键价位，但短线仍须观察是否是假突破，必须等到站上3 0.15后才能确认。 汇银人士指出，若外资仍持续大量汇入，台币实质价位将续向30.00挺进，也不排除进一步升向29.80。明 日实质交易区间暂看30.15-30.25。 今天台币收创逾两个半月高位，前高为1月20日的30.256。今日台币实质交易区间主要在30.185-30.264， 上日则在30.222-30.249。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报 价 尾盘在30.110/30.120左右，上日纽约盘收在30.205。 台湾股市周二收高0.13%。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超27.63亿台币，自3月21日以 来至今已是连续第12个交易日买超，共计买超770.48亿台币；上交易日修正后为买超49.24亿台币。 新兴亚币受空头回补的提振延续涨势，坡元和马币创近四个月高位。韩元亦走强，因出口商卖出美元结算 ，市场担心韩国外汇当局将入市干预，阻升韩元。韩元兑美元 本地市场收报1,052.2，较周一收盘 价1,055.4升值0.3%，且为1月2日以来最强。 本周重大数据及经济事件： 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济状况发表讲话； 英国2月工业生産。 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月利率会议记录； 巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)，与会演讲者包括多位美联储和欧央行官员； 澳洲4月消费者信心；德国2月贸易收支；美国2月批发(趸售)库存和销售；韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据；美国3月进出口价格；美国一周请领失业金数据；日本3月企业物价 指数；韩国央行利率决议。 4/11(五)：中国3月CPI；中国3月工业生产者出厂价格指数；美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路 透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.270 30.320 30.185-30.339 30.320 6.87 7.64 元太外汇经纪公司 30.265 30.312 30.185-30.312 30.312 3.05 2.39 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.195/-0.165 (完)