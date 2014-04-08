《中国债市每日综述》现券波澜不兴，正回购减力难改资金谨慎预期

* 现券收益率窄幅波动

* 面对月初例行缴准，央行正回购减力

* 国开行新债结果尚可，亦助稳定市场情绪

* 但4月财税缴款压力渐近，资金谨慎预期难消

路透上海4月8日 - 清明三天小长假之后，中国银行间市场周二现券表现波澜不兴，主要品种收益率窄幅波动，IRS短端小幅回落；面对月初例行补缴存款准备金对资金面的压力，央行公开市场正回购操作减力，加之国开行新债结果尚可，亦有助稳定市场情绪。

而七天回购利率开盘跳涨近50个基点(bp)，一度压制盘初资金市场情绪，尽管随后供需趋于平衡，但市场人士认为，面对4月财税缴款压力渐行渐近，资金谨慎预期仍难消，债市暂缺乏持续走强的动力。

“比上周情况来看，算是稳住了，但也不敢太乐观，现在的消息都很难给出一个方向性的指引，”上海一银行交易员认为。

他表示，今日公开市场正回购缩量的幅度略超出预期，但这不足以带动现券收益率再现一波下行，在经济数据公布前和企业缴税对资金面影响明晰之前，多空双方的僵持料还将持续，“先看看这周开始公布的经济数据怎么样。”

中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

国家开发银行 上午增发的四期固息债，中标结果均低于二级市场。市场人士表示，今日央行正回购操作量低于市场预期，资金面继续维持宽松，且国开行调减本次发行规模，亦对今日新债招标提供助益，致中标结果显示需求尚可。

剩余期限约6.78年的固息国债 最新成交对应收益率4.3896%，上日尾盘为4.3877%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.03元，较上日结算价微升0.002元。

**例行缴准日，资金供给基本平衡**

银行间市场资金面周二未因存款准备金补缴冲击而明显承压，整体供求仍属均衡；一方面受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。

资金价格方面，主要质押式回购加权利率 中隔夜和14天基本持稳，但七天受开盘定价影响跳涨近60个基点(bp)，交易人士认为，盘初市场情绪一度谨慎，是推高后者开盘利率的原因。

“早上一开始，隔夜、七天需求旺盛但供给很少，但还是能比较快地平掉头寸，后来这两个期限融出意愿逐渐有改善，特别是隔夜的，14天及以上的今天一直供给不错。”上海一券商交易员称。

一股份制银行交易员表示，早晨刚来机构预期偏谨慎，这或是七天回购开盘利率较上交易日走高的原因，不过当前各期限供给还是比较多的，没有说过剩，但比较均衡，如果想借还是能借到的。

“今天毕竟是季度初首个存准缴款，机构都预期规模偏大，所以提前做好准备。”她说。

申银万国证券此前预计，根据历史3月底季末拉存款量来估计，本次法定存款准备金清算会流出资金约5,000-6,000亿元。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

华南一银行交易员并提到，公开市场今天单日净投放，或是央行考虑到缴准量级较大，所以适度调整正回购规模，安抚人心。

北京时间16:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7279 2.7308 -0.29

七天 3.5999 3.0166 +58.33

14天 4.2298 4.2085 +2.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7450 1.8650 +88.00

七天 3.4650 1.5450 +192.00

14天 3.7000 3.2800 +42.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7560 2.8100 -5.40

七天 3.6300 3.0140 +61.60

14天 4.2100 4.2768 -6.68

Shibor

其中:隔夜 2.7130 2.7630 -5.00

七天 3.5910 2.9970 +59.40

三个月 5.5000 5.5000 +0.00