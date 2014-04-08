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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.9%，追随沪胶涨势

上海期交所主力9月期胶合约 上升280元人民币，收报每吨15,745元。

德国商报(Handelsblatt)报导，德国的Continental设定目标，希望未来10年将其橡胶和塑料部门Contitech的营收提高一倍以上，至逾110亿欧元(151亿美元)。该报导为引述Contitech高层的话。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤182.30美分，微涨0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王洋/张涛)
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