台湾金融：因应美国肥咖条款，台美正进行协商跨政府合作协议--金管会报告

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北4月8日 - 针对被市场喻为肥咖条款的美国外国帐户税收遵从法(FATCA)因应措施，台湾金管会表示，台美双方正持续进行审慎协商跨政府合作协议(IGA)，美方已表示IGA可保留适用弹性，台美双方如有签署税务资讯交换协定(TIEA)时得以进行双边租税资讯互惠交换合作。
金管会主委曾铭宗周三将向立法院财委会提出肥咖条款对金融业的影响报告中做出以上表述。
报告并指出，未列入FATCA合作名单的外国金融机构自今年7月1日起该金融机构及其客户的美国来源所得，包括美国来源的利息、股利、出售或处分美国公司发行股票或债券等价款将被就源扣缴30%，对于台湾投资人与存款人的权益有重大影响。
金管会表示，因美国FATCA涉及税务、个人资料保护及涉外等跨部事宜，已于2011年底成立跨部会工作小组共同研商因应方案，经过多次工作小组会议及与美国财政部协商，参考日本的跨政府合作模式与美国财政部洽商跨政府合作协议(IGA)签署等相关事宜，将循驻美国台北经济文化代表处及美国在台协会的签署模式。
报告并提及目前已有英国、日本及瑞士等26国与美国完成签署跨政府合作协议(IGA)，另美国于4月初公布包括南韩等19个国家已与美国就IGA协议实质内容达成共识，并视为协议已签署的国家，目前总计已有45个国家已签署或视同签署加入FATCA计画。
美国政府于2010年3月18日立法通过美国外国帐户税收遵从法(FATCA)，规定外国金融对美国公民及绿卡持有人的余额达5万美元以上的个人帐户及25万美元以上的法人帐户应履行辨识客户的身分、申报美国帐户资料及对不合作帐户的美国来源所得就地扣缴30%或关闭不合作帐户等义务。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha