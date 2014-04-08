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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:21 BJT

台湾金融：因应美国肥咖条款，台美正进行协商跨政府合作协议--金管会报告

路透台北4月8日 - 针对被市场喻为肥咖条款的美国外国帐户税收遵从法(FATCA)因应措施，台湾金管会表示，台美双方正持续进行审慎协商跨政府合作协议(IGA)，美方已表示IGA可保留适用弹性，台美双方如有签署税务资讯交换协定(TIEA)时得以进行双边租税资讯互惠交换合作。

金管会主委曾铭宗周三将向立法院财委会提出肥咖条款对金融业的影响报告中做出以上表述。

报告并指出，未列入FATCA合作名单的外国金融机构自今年7月1日起该金融机构及其客户的美国来源所得，包括美国来源的利息、股利、出售或处分美国公司发行股票或债券等价款将被就源扣缴30%，对于台湾投资人与存款人的权益有重大影响。

金管会表示，因美国FATCA涉及税务、个人资料保护及涉外等跨部事宜，已于2011年底成立跨部会工作小组共同研商因应方案，经过多次工作小组会议及与美国财政部协商，参考日本的跨政府合作模式与美国财政部洽商跨政府合作协议(IGA)签署等相关事宜，将循驻美国台北经济文化代表处及美国在台协会的签署模式。

报告并提及目前已有英国、日本及瑞士等26国与美国完成签署跨政府合作协议(IGA)，另美国于4月初公布包括南韩等19个国家已与美国就IGA协议实质内容达成共识，并视为协议已签署的国家，目前总计已有45个国家已签署或视同签署加入FATCA计画。

美国政府于2010年3月18日立法通过美国外国帐户税收遵从法(FATCA)，规定外国金融对美国公民及绿卡持有人的余额达5万美元以上的个人帐户及25万美元以上的法人帐户应履行辨识客户的身分、申报美国帐户资料及对不合作帐户的美国来源所得就地扣缴30%或关闭不合作帐户等义务。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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