国际油市：布兰特原油升到每桶106美元上方，乌克兰局势再度紧张

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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俄罗斯为全球最大产油国，而俄国与西方外交嫌隙加剧，令投资人忧心忡忡。
“若发展成武装冲突，那我们就会见到油价短期窜升，”悉尼CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示。
不过McCarthy同时指出，投资人对于乌克兰情势更加“宽心以对，因为若出现军事冲突，很显然俄罗斯会成为最大的输家。”
乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。
油价涨势受到利比亚供给可能增加的消息限制，利比亚当局与叛军达成协议，逐渐撤除对主要石油出口港埠的阻断，而受阻断的每日出口量约为70万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/张明钧; 审校 石冠兰/王洋)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交