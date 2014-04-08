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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:56 BJT

国际油市：布兰特原油升到每桶106美元上方，乌克兰局势再度紧张

俄罗斯为全球最大产油国，而俄国与西方外交嫌隙加剧，令投资人忧心忡忡。

“若发展成武装冲突，那我们就会见到油价短期窜升，”悉尼CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示。

不过McCarthy同时指出，投资人对于乌克兰情势更加“宽心以对，因为若出现军事冲突，很显然俄罗斯会成为最大的输家。”

乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。

油价涨势受到利比亚供给可能增加的消息限制，利比亚当局与叛军达成协议，逐渐撤除对主要石油出口港埠的阻断，而受阻断的每日出口量约为70万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/张明钧; 审校 石冠兰/王洋)
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