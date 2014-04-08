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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:08 BJT

泰国经济：严重旱灾将降低泰国农业出口收入，还可能影响GDP

2014年第一季农业成长0.5%，低于去年第四季的成长2.3%。

他表示，根据农业经济办公室数据，该领域成长约占泰国国内生产总值(GDP)的8%；由于干旱影响，该领域在第二季的占比料将进一步下滑。

“我们正密切监控局势。现阶段，我们预计稻米产量大幅下滑，因为水供应缺乏，我们已经要求农民不要种植小季作物，”Yukol表示。

如农民停止种植小季水稻，稻米的稻田产量可能会减少500万吨，按出米量计算会下降约300万吨。

由于旱季中橡胶胶乳减少，胶农被迫停止采胶，橡胶产量预计也会在4-5月大幅下滑。

“因为这种情况每年都会发生，所以不会大幅影响橡胶年供应量，但是可能会导致第二季橡胶出口收入锐减，并将影响GDP，”农业经济办公室主管Anan Lila表示。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 王洋)
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