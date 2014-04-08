泰国经济：严重旱灾将降低泰国农业出口收入，还可能影响GDP

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
2014年第一季农业成长0.5%，低于去年第四季的成长2.3%。
他表示，根据农业经济办公室数据，该领域成长约占泰国国内生产总值(GDP)的8%；由于干旱影响，该领域在第二季的占比料将进一步下滑。
“我们正密切监控局势。现阶段，我们预计稻米产量大幅下滑，因为水供应缺乏，我们已经要求农民不要种植小季作物，”Yukol表示。
如农民停止种植小季水稻，稻米的稻田产量可能会减少500万吨，按出米量计算会下降约300万吨。
由于旱季中橡胶胶乳减少，胶农被迫停止采胶，橡胶产量预计也会在4-5月大幅下滑。
“因为这种情况每年都会发生，所以不会大幅影响橡胶年供应量，但是可能会导致第二季橡胶出口收入锐减，并将影响GDP，”农业经济办公室主管Anan Lila表示。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 王洋)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha