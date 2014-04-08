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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 15:57 BJT

美国个股：福特汽车3月在中国销量较上年同期成长28%至103,815辆

路透上海4月8日 - 福特汽车 周二称，该公司和在华合资企业3月在中国销量达103,815辆，较上年同期成长28%。

2月销量同比跳增67%，1月则升53%。

福特1-3月在华售出271,321辆汽车，较上年同期成长45%。

福特在中国的汽车制造合作伙伴是长安汽车 和江铃汽车 。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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