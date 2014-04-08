《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值3.92%，机构需求一般

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 招标品种：财政部三年续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(9日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.88%-3.98%
* 预测均值：3.92%
路透上海4月8日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，虽然央行公开市场一定程度暂提振市场信心，资金面亦有一定支撑，但该期债绝对收益不高，预计明日三年国债定位在二级附近，利率预测均值为3.92%。
“看95左右，现在三年国债(收益)不如三年国开，(中标)收益率上我觉得是有可能走高的。”华北一银行交易员称。
北京另一券商交易员亦称，虽然资金面尚可，但该期限品种实际成交较少，因为大家觉得这个期限的国债收益不理想。
华中一银行交易员则表示，根据以往经验，外资可能会青睐该期品种，对需求或有提振。
清明小长假后首个工作日，银行间债市周二早盘现券走势平稳，主要利率产品收益率变化不大，因稍早公开市场正回购规模较为温和，资金面并未受到明显扰动。利率互换市场上，早盘全线下行但幅度有限，国债期货价格则小跌。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.9324%。而二级市场上，剩余期限约2.93年的固息国债140004最新加权成交收益率 报3.9100%。
明日新债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分 相同。从2014年3月13日开始计息；票面利率3.66%；按年付息。
该期续发债在4月9日招标当天，原发行部分当日停止交易；招标结束至4月14日进行分销；4月16日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.05%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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