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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:05 BJT

企业并购：开发金控股东会通过合并万泰银行，估7月底完成股份转换

路透台北4月8日 - 台湾中华开发金控 与万泰商业银行 周二分别召开股东临时会，通过合并股份转换案，在取得主管机关核准后，预计7月底完成股份转换，万泰银行将成为开发金控100%的商业银行子公司。

开发金控新闻稿表示，在取得股东会及主管机关同意后，将先完成股份转换，其次开发金控会将子公司开发工银的企业金融、金融交易等业务，以营业让与方式转移给万泰银行。

开发金董事会在今年2月10日通过以股份转换方式取得万泰银行100%股权，分析师认为此举将有利开发金银行端获利趋稳，其综效可望在明年发挥。

开发金股价周二收低0.23%至8.71台币，万泰银则收持平于14.85台币，均略逊于大盘指数 收高0.13%。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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