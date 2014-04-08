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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月8日

路透伦敦4月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           252,600            -1,975
    锡             9,420               -75
    铅           202,400              +375
    锌           824,325            -3,050
    铝         5,355,925              +250
    镍           281,598              +588
    铝合金        54,580              持平
    NASAAC        69,640              -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布               品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                   
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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