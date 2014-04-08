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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:33 BJT

香港股市：恒指收高1%，银行股升势带动国企指数涨至两个半月高位

香港上市的中资银行类股在午盘扩大升幅，呼应内地银行股表现，因投资者追捧有望受惠于优先股新规的个股。

中国工商银行 涨2.5%，建设银行 亦涨2%。

腾讯 上涨1.6%，扳回上日部分跌幅，腾讯周一下挫至10周低点。

腾讯过去10周大起大落，自1月24日以来有11个交易日涨跌幅超过4%，因投资者担忧整体科技股估值过高。

长城汽车 劲扬6.8%，之前马来西亚媒体报导该公司将获得许可在该国建立一个汽车制造厂。(完)
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