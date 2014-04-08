香港股市：恒指收高1%，银行股升势带动国企指数涨至两个半月高位

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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香港上市的中资银行类股在午盘扩大升幅，呼应内地银行股表现，因投资者追捧有望受惠于优先股新规的个股。
中国工商银行 涨2.5%，建设银行 亦涨2%。
腾讯 上涨1.6%，扳回上日部分跌幅，腾讯周一下挫至10周低点。
腾讯过去10周大起大落，自1月24日以来有11个交易日涨跌幅超过4%，因投资者担忧整体科技股估值过高。
长城汽车 劲扬6.8%，之前马来西亚媒体报导该公司将获得许可在该国建立一个汽车制造厂。(完)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交