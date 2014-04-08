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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:15 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及10日高点，日本央行未暗示将放宽政策

较低的波动性 暗示汇价不大可能大幅震荡，营造了一个有利于利差交易的环境。

Henderson补充道，这有可能支撑澳元和新西兰元等高收益、且与经济成长联动的货币，并限制日圆兑美元的涨幅。

欧元兑美元 小涨，报1.3755美元，保持在上周五触及的一个月低位1.3672美元上方。

欧洲央行再度表示近期没有必要马上采取政策行动后，欧元受到支撑。欧洲央行决策者周一强调，央行离推出大规模资产购买计划还早。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3763 1.3740 +0.17 +0.13 1.3745

美元/日圆 102.73 103.09 -0.35 -2.44 105.30

欧元/日圆 141.39 141.67 -0.20 -2.24 144.63

美元/瑞郎 0.8856 0.8878 -0.25 -0.81 0.8928

英镑/美元 1.6641 1.6608 +0.20 +0.51 1.6556

美元/加元 1.0949 1.0971 -0.20 +3.10 1.0620

澳元/美元 0.9318 0.9270 +0.52 +4.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8651 0.8601 +0.58 +5.42 0.8206

欧元/瑞郎 1.2189 1.2199 -0.08 -0.67 1.2271

欧元/英镑 0.8267 0.8269 -0.02 -0.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9630 8.9671 -0.05 +1.31 8.8474

美元/挪威克朗 5.9765 5.9911 -0.24 -1.48 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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