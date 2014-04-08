CNH动态：离岸人民币升至近三周高点，G20会议前对冲基金转手作多

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 离岸人民币现汇 周二上涨，国际美元疲软、在岸升势明显，令离岸现汇在境内汇市开盘后即呈上升走势，盘中最高触及6.1960，为近三周来最高。
另外，本周G20会议即将召开，市场也关注是否提及中国操纵汇率等议题，亦令市场对于人民币汇价保持谨慎偏多心态。
“下午在岸一直没有见到大行的身影，一些基金转作空美元。”一外资行人士说。
另一亚系银行人士亦表示，过去几年来中国政府倾向在重要会议前或美国汇率报告前减少干预，让人民币自由反应市场供应而走强，此次市场也作如此猜测，尤其是未见到央行干预，短多进场的意愿变强。
“本周有G20，又将有美国汇率报告，我相信央行干预的强度会降低。”该名人士说。
本地时间下午6:01时，离岸人民币现汇 报6.1975，较上日的6.2100上涨125点子或0.2%。境内人民币 升幅更大，有0.25%，至6.1968。
离岸与在岸仍为负价差2点子。中国汇市昨日休市一天。
在本周的国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议举行前，美国周一对北京当局发出警告称，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严重的关切”。
20国集团(G20)财长和央行总裁周四起在华盛顿举行两天会议，紧接之后是IMF和世界银行集团的2014年春季会议。
市场同时等待周四公布的中国进出口数据，最新路透调查中值显示，3月份中国出口料同比温和增长4%左右，较2月份的大幅回落有所回暖。但同期进口增幅料回落至2.4%，较上月10.1%的增幅降温。贸易差额则有望回归顺差，规模较小或不足百亿。
路透调查显示，境内人民币兑美元即期料于二季度间重拾升值走势，六个月后料升值至 6.05元，2015年一季度时有望升至6.0元关口。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
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